Biographie de Candice Parise

Candice PARISE - 29 ans de Paris (75)



Titre interprété à son audition"Take me to church" - Hozier



Candice découvre la musique à l’âge de 6 ans, sur un malentendu. Alors que son institutrice lui demande de venir à l’école avec une chanson, la jeune fille comprend qu’il faut en écrire une et compose alors sa 1ère chanson.

C’est à l’âge de 11 ans qu’elle prend ses premiers cours de chant et entre 13 et 18 ans, elle participe à de nombreux concours à travers la France, toujours accompagnée de sa maman.



Depuis 10 ans, Candice vit de la musique, principalement grâce à des rôles dans plusieurs comédies musicales comme « Notre-Dame de Paris », ou « Les Misérables ».



A l’approche de ses 30 ans, la jeune femme se lance un nouveau challenge.

Pour elle, The Voice est l’occasion de réaliser ses projets personnels : monter seule sur scène et non plus en interprétant un rôle.





Candice Parise VS R’Nold - « The One’s For You » (David Guetta ft. Zara Larsson) (Saison 6) --> Candice éliminée aux battles par son coach Florent Pagny