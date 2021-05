Biographie de Capitaine Lena Ortiz

Elle dirige l'équipe d'Eric avec fermeté et rigueur... et voit elle aussi son quotidien perturbé par l'arrivée de Thomas et son don troublant. Pour cette cartésienne convaincue, ce n'est pas seulement sa vision du monde qui est remise en cause,

mais aussi la vie qu'elle s'est choisie auprès de l'homme qu'elle croyait aimer et qu'elle doit bientôt épouser.

D'abord sceptique, elle doit peu à peu se rendre à l'évidence : le don de Thomas est réel et s'avère être un atout inestimable dans ses enquêtes.