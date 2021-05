Biographie de Capitaine Valert

Capitaine de police, en quête de vérité



La Capitaine Valert a déjà une longue carrière derrière elle. Pourtant cette fois, elle sent que le cas sur lequel elle travaille dépasse ce qu’elle a pu connaître jusqu’à présent.

Un mari qui disparait. Une femme qui ne semble pas vouloir que la police se mêle de cette affaire, et qui entretient des relations plus qu’étranges avec une figure du grand banditisme.

Un mystérieux homme qui rode et accumule les cadavres derrière lui…

Legoff le sait, elle met le nez dans une affaire qui contient bien des zones d’ombre.