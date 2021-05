Biographie de Carinne

Carinne, 45 ans du calvados





Carinne est coiffeuse. Et elle parle, beaucoup, et elle court, tout le temps. Carinne a la pêche et mène tout de front : son salon, ses enfants, la maison. Une vraie tornade. Mais pour une fois elle veut faire quelque chose seulement pour elle.