Biographie de Carla Ginola

«Montrer qui je suis»





Pourquoi avez-vous accepté de participer à «Danse avec les stars»?

J’ai toujours suivi ce programme d’autant plus que mon père a participé à la première saison et je le soutenais en coulisses ! J’ai été honorée que la production pense à moi car ce show me correspond parfaitement. D’un naturel timide, je n’aime pas attirer la lumière sur moi. En revanche, je considère cette belle expérience comme un moyen de montrer au public qui me suit à travers les réseaux sociaux que je ne suis pas uniquement la fille d’une personne célèbre, même si je suis très fière de la carrière de mon père. Il m’a conseillé de beaucoup travailler et de tout donner pour avoir confiance en moi lors des directs. Je compte bien suivre ses recommandations pour aller loin. J’ai envie de montrer qui je suis et de me dépasser.





Quels sont vos atouts pour gagner ?

Je suis sportive et endurante. Je m’entretiens en jouant au tennis, en courant... Ensuite, je suis très motivée : je ne lâche jamais rien. Bosseuse, je ne compte pas les heures passées à l’entraînement. Je suis également perfectionniste, ce qui peut aussi être un défaut. J’aime avoir le contrôle sur les choses.





Qu’attendez-vous de votre partenaire ?

Je souhaite juste qu’il soit patient et doux. J’espère aussi qu’il sera à mon écoute. J’aime travailler en équipe car cela me donne confiance.