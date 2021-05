Biographie de Carla

CARLA - 12 ANS - NICE (06)

Depuis toujours, Carla baigne dans la musique, grâce à sa maman, chanteuse et à son papa, musicien. En parallèle de sa scolarité, la jeune fille passe son temps libre à chanter avec sa maman, qu’elle considère comme son modèle.

Sur la scène de The Voice Kids, Carla souhaite dédier sa prestation à sa maman et la rendre fière, en interprétant « Take Me To Church» de Hozier.