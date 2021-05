Biographie de Carole-Anne

23 ans - Sherbrooke (Canada)



TITRE CHANTÉ : "Chandelier", Sia

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE MALIYA JACKSON : "Éblouie par la nuit" (Zaz)



Cette jeune canadienne, âgée de 23 ans, commence à chanter à 13 ans, dans le groupe de musique de son école.

Elle enchaîne, ensuite, les cours de chant et les concours.

Chanteuse de profession et, bien qu'elle se décrive d'abord comme une interprète, Carole-Anne aspire à devenir aussi auteure et compositrice. Débordante d'énergie, elle participe à de nombreux projets et donne régulièrement des concerts.

Aujourd'hui, cette grande voyageuse, décide de poser ses valises en France.



En s'inscrivant au casting de The Voice, elle espère convaincre les coachs, tout comme elle a convaincu différents publics à travers le monde.