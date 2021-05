Biographie de Carole

Lorsque Falco est tombé dans le coma, Carole s'est retrouvée seule avec une petite fille d'un an. Pendant des années, inlassablement, elle est allée rendre visite à son mari cloué dans son lit d'hôpital, priant pour qu'il se réveille. Mais un jour, elle a dû prendre une décision : continuer de vivre avec un fantôme, ou aller de l'avant. Elle a rencontré Philippe Chéron et a décidé de refaire sa vie. Sans jamais oublier celui qui a été son premier et grand amour.

Le réveil de Falco bouleverse totalement l'équilibre qu'elle était parvenue à construire. Son couple avec Philippe est ébranlé. Soudain, c'est son passé et sa jeunesse qui reviennent. Perdue, Carole devra passer par bien des épreuves avant de comprendre lequel de ces deux hommes pourra réellement la rendre heureuse...