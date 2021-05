Biographie de Caroline

Caroline s'est bâti un monde sur des certitudes : cela fait 18 ans qu'elle est heureuse avec son mari Olivier, sa fille et son travail, et rien ne peut lui arriver. Quand ce château fort s'écroule, toute son immaturité ressort. Cette femme enfant, un peu à côté de la plaque, prend tout de même à bras le corps les bouleversements de sa vie. Caroline est une grande généreuse qui materne son entourage... jusqu'à ce qu'elle pète les plombs ! Toujours au bord de la crise de nerfs, elle est à la fois drôle et émouvante. Pour Caroline, son mari est un dieu ! C'est vraiment l'amour de sa vie, elle l'aime en tant qu'homme mais aussi pour ce qu'il représente, un brillant neurochirugien reconnu par la profession.