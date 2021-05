Biographie de Caroline Receveur

Caroline Receveur a eu plusieurs vies : actrice, animatrice, chroniqueuse. En 2014, elle lance son propre blog mode. Elle prodigue des conseils mode, beauté, lifestyle, sport et voyage et devient une « digital influencer ». Caroline Receveur a plus de 600 000 abonnés sur Facebook et plus de 1,5 million sur son compte Instagram. Elle lance sa propre marque de thé détox made in France, Wandertea, plébiscitée par les magazines féminins et bloggueuses lifestyle.

En 2016, elle participe à Danse avec les Stars. Son partenaire sera Maxime Dereymez.

SHOW D'OUVERTURE : Pour le premier grand show en direct de la saison 7, Caroline Receveur et Maxime Dereymez ont dansé un tango sur "I kissed a girl" (Katy Perry).

PRIME DU 22 OCTOBRE 2016 : Pour cette deuxième semaine de compétition, Caroline Receveur et Maxime Dereymez ont dansé une rumba sur "Nuits Magiques" (Catherine Lara).

PRIME DU 29 OCTOBRE 2016 : Un chacha pour Caroline Receveur et Maxime Dereymez sur « Don’t Be So Shy » (Imany).

PRIME DU 5 NOVEMBRE 2016 : Un foxtrot pour Caroline Receveur et Maxime Dereymez sur "Encore un soir" (Céline Dion).

PRIME DU 10 NOVEMBRE 2016 : Un jive pour Caroline Receveur et Maxime Dereymez sur « Happy » (Pharell Williams).



PRIME DU 19 NOVEMBRE 2016 : Un quickstep pour Caroline Receveur et Maxime Dereymez sur « The One That I Want » (Grease).



PRIME DU 26 NOVEMBRE 2016 : Une samba pour Caroline Receveur et Maxime sur « Alexandrie, Alexandra » (Claude François) suivie d'une danse contemporaine sur « Big Girls Cry» (Sia).

Caroline Receveur sera éliminée à la fin du prime.