Biographie de Casanova

Casanova connait déjà la scène de « The Voice ». En effet, en saison 5, le jeune homme s’est présenté aux Auditions à l’aveugle avec un titre de Jacques Brel, «Amsterdam», en version corse, sa terre natale. Hélas, aucun fauteuil ne s’est retourné. Encouragé par les coachs à continuer et à ne surtout pas baisser les bras, Casanova comprend qu’il veut faire ce métier plus que tout et décide alors de quitter son travail pour ne se consacrer qu’à la musique. Aujourd’hui, à 24 ans, le jeune Corse considère sa participation à la saison 7 comme une seconde chance qu’il ne compte pas laisser passer. Il se sent plus fort et veut surprendre les coachs.









Auditions à l’aveugle :

Je serai là – Slimane