Biographie de Cassandra

Son parcours :

LA VILLA : LA BATAILLE DES COUPLES

Sa personnalité :

Cassandra est une jeune femme discrète mais déterminée.

Son parcours amoureux :

Cassandra a rencontré Steven lors d'une soirée entre amis. Ensemble depuis un an et demi, ils officialisent leur relation en participation à La villa : la bataille des couples. Malgré des bas dans leur couple, ils s'affichent très amoureux.



Ses motivations pour La villa : la bataille des couples :

La villa : la bataille des couples sera la première télé-réalité de Cassandra. Elle ne se revendique pas grande sportive et compte sur son chéri pour la soutenir. Si ils remportent les 50 000 eruros, ils souhaitent s'offrir un appartement.