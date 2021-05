Biographie de Cassandre

25 ans, Australie, Tailleur pour hommes,



Pendant son aventure Cassandre a été naïve et n’ai jamais caché son jeu ! Elle a trop fait confiance, et s’en veut aujourd’hui de ne pas avoir mieux joué ses atouts : ses 2 colliers ! On lui a coupé l’herbe sous le pied !

Aujourd’hui elle veut sauver son honneur, prouver qu’elle est une vraie aventurière, qu’elle peut faire peur sur les épreuves et qu’elle aussi peut être stratège. Elle est prête à enfin montrer qui elle est vraiment et à gagner Koh Lanta !

Plus question de faire confiance, pour gagner elle va jouer à fond et ne rien dévoiler de son jeu !



Cassandre est éliminée au 9è conseil de ce combat des héros



Son parcours précédent :

Koh Lanta Thaïlande 2015, Eliminée aux Ambassadeurs

Originaire du Vaucluse, la jolie Cassandre a du tempérament. Modèle pour des photographes, elle est aussi une baroudeuse. L’aventure chevillée au corps, elle veut prouver à ses proches et à elle-même qu’elle peut se débrouiller seule.

Elle est ambassadrice des jaunes lors de la réunification. Romain, ambassadeur des rouges, la pousse à aller jusqu'au tirage au sort et elle tire la boule noire. Elle doit quitter l'aventure à l'issue du face à face des ambassadeurs.