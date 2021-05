Biographie de Cassandre

26 ans - Cannes - Célibataire

Son secret : "J'ai échappé à une catastrophe naturelle"



Cassandre est une jeune fille très sure d’elle. Pétillante elle ne mâche pas ses mots

C’est une fonceuse, et elle se dit manipulatrice. En effet elle a une très bonne analyse sur les gens et sait comment et où les emmener à ce qu’elle désire.

Cassandre ne se laisse pas faire d’ailleurs ces ennemis s’en souviennent !

On dit d’elle qu’elle est « princesse » et souvent « capricieuse » mais elle l’assume et tant pis pour ceux qui n’aiment pas.

Dans la maison Cassandre est une grande stratège… elle a déjà des idées de manipulation à mettre en place et compte bien mettre le feu dans le campus des secrets…

Sa devise c’est ELLE avant tout !