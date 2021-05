Biographie de Cassidy

CASSIDY - 14 ANS - SAINT-RAPHAEL (83)







TEAM PATRICK





Cassidy se découvre une passion pour la musique dès son plus jeune âge. A la maternelle déjà, elle fait partie d’une chorale. C’est son plus grand fan, son grand-­‐père Daniel, qui l’a inscrite à son premier cours de chant et depuis 4 ans, elle prend des cours au conservatoire et fait également partie d’une formation musicale issue des élèves de sa classe. Cassidy a déjà fait quelques concours dans sa région et des spectacles avec la classe de musique de son collège. Adolescente plutôt réservée, c’est sur scène qu’elle se sent bien. « Dans la vie, je suis plutôt timide mais mon expérience sur scène m’aide à me sentir mieux. En cours par exemple, je n’ai plus peur de faire un exposé devant la classe. » The Voice Kids est l’occasion pour Cassidy de montrer qu’elle peut toucher les gens avec sa voix . C’est un rêve « devenu réalité ». Elle interprète pour son audition « Amazing Grace », chant gospel rempli d’espoir, qu’elle dédie à sa famille et surtout à son grand-­‐père.





AUDITION A L'AVEUGLE :

CHANT GOSPEL - "Amazing grace"





BATTLES :

KIDS UNITED (CELINE DION) - "Destin"





DEMI-FINALE :

AMEL BENT - "Tu n'est plus là"