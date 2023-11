Cécile a toujours évolué dans le milieu artistique, sa mère pianiste la met sur scène dès ses 3 ans. Son travail et sa persévérance l’ont conduit à remporter, à 14 ans, le Premier Prix du Conservatoire National Supérieur de Paris et à 15 ans le Premier Prix du Concours International de danse de Lausanne, lui ouvrant ainsi les portes de l’Opéra de Paris.

Au fil des années elle rencontre de nombreuses personnalités et travaille notamment aux côtés du réalisateur Robert Hossein qui lui apporte des enseignements précieux dans les domaines de la mise en scène et de la comédie. Après avoir brillé dans le domaine de la danse, Cécile se lance dans le chant et devient choriste pour des icônes de la musique française telles que Johnny Halliday et France Gall.

Ses différentes expériences l’ont progressivement guidé vers un nouvel horizon : la comédie musicale. Elle se produit dans My Fair Lady et excelle en tant que chorégraphe pour Charlie et la Chocolaterie ou encore Flash Danse. Cependant, le parcours de Cécile ne s’est pas limité à la scène. Animée par un désir d’aider les artistes en devenir, elle se forme au coaching de développement personnel. Enrichie de toutes ces différentes palettes, elle décide de se tourner vers l’expression scénique.

Forte de son expérience variée et avec son œil avisé, Cécile souhaite guider les artistes selon l’importance de la confiance en soi et de l’expression émotionnelle. Sa philosophie : l’apprentissage pour la transmission.