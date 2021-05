Biographie de Cecile Djunga

Comédienne et humoriste, Cécile Djunga est également aux commandes de la météo sur la RTBF.

Elle a commencé le stand up il y a plus de 5 ans et parcourt aujourd'hui les salles avec son spectacle One Killeuse Show.

Grâce à son dynamisme, son humour et sa joie de vivre, elle saura accueillir et détendre ces tatoués en détresse prêts à en découdre avec leur tatouage de la honte.