Biographie de Cecyle

Née dans une famille de chanteurs, Cécyle baigne dans la musique depuis toute petite.Plus jeune, pour se démarquer, elle souhaite devenir danseuse. Ses parents, très investis dans l’épanouissement de leur fille, décident de quitter la Corse pour qu’elle intègre une prestigieuse école de danse à Cannes. La jeune Corse n’oublie pas pour autant la musique et continue de chanter par plaisir.A 21 ans, Cécyle s’est réalisée pleinement en devenant professeure de danse et décide, aujourd’hui, de se lancer dans sa seconde passion : la chanson. Participer à l’aventure The Voice est une affaire de famille. C’est en voyant sa maman, Patrizia Grillo, épanouie sur scène la saison dernière, que la jeune fille a un déclic et décide de tenter sa chance. Aucun fauteuil ne s’étant retourné pour sa mère, Cécyle est déterminée à montrer que « les Grillo n’ont pas dit leur dernier mot ».





Auditions à l'aveugle :

"What about us" – Pink