Biographie de Célia

CELIA - 14 ANS - NARBONNE (11)







TEAM JENIFER





C’est grâce à son frère que Célia participe à l’aventure The Voice Kids. Ayant envie de se présenter aux Auditions à l’Aveugle, Cyril demande à sa sœur de s’inscrire aussi mais en chantant chacun en solo. Tout comme Cyril, c’est grâce à son frère aîné que Célia prend goût à la musique. Elle fait donc également partie du groupe familial et participe, elle aussi, à plusieurs concours. Manquant de confiance en elle, mais encouragée par sa famille, la jeune fille se présente sur la scène de The Voice Kids avec un titre de Hozier « Take Me To Church », dans l’espoir de voir les fauteuils des coachs se retourner pour elle, comme pour son petit frère.





AUDITION A L'AVEUGLE

HOZIER - "Take me to chruch"





BATTLES

ARIANA GRANDE - "One last time"