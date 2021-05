Biographie de Chantal

48 ans, Morbihan (56), Charpentier

Pour son retour dans Koh Lanta, Chantal ne veut plus faire les mêmes erreurs : trop stricte, intolérante, trop dure, lors de sa première aventure, elle l’a payé au vote final.

Elle sait qu’elle doit plus considérer le côté humain et le partage. Cette spécialiste de la survie et ancienne championne du monde de kick-boxing, est déterminée.

Elle est prête aujourd’hui à arrondir les angles pour gagner !

Chantal éliminée à l'émission 1 par les Jaune - Malgré ses efforts, cette aventurière n’a pas réussi à tisser des liens solides avec ses compagnons jaunes.



Duel sur l'île de l'Exil : Chantal VS Julie - Chantal a perdu le duel contre Julie à l'épisode 2

L'aventure s'arrête pour Chantal



Son parcours précédent :

Koh Lanta Johor 2014 - Finaliste