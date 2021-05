Biographie de Chloé Delcourt

Chloé Delcourt (Ingrid Chauvin)

Mariée, récemment séparée d’Alex Bertrand

Mère de 2 enfants eus avec Alex : Maxime et Judith Delcourt Bertrand

Fille de Marianne Delcourt

Sœur d’Anna Delcourt

C'est une femme douce, aimante, maternelle, elle a pris le contre-pied de sa mère en assumant ses élans de tendresse et démonstrations d’affection. « Mère courage », elle est prête à tout pour sauver ses enfants, même à braver l’interdit. Chloé a toujours été la fille modèle, conciliante, celle qui ne fait pas d’histoire (contrairement à Anna, ado compliquée). Elle espère encore de la reconnaissance et un “je t’aime“ de sa mère. Elle est très impliquée dans la vie de Sète, elle est écolo.

Chloé est une « femme normale ». En tout cas elle aime à se définir ainsi, par dérision ou modestie ? Les deux sans doute. Professeur de SVT au lycée de Sète, proche de ses élèves et appréciée des parents, pour ses propos sans langue de bois et sa volonté de positiver. Elle est également très active dans le milieu associatif de sa ville où elle organise les opérations « Plages propres » qui font aujourd’hui des émules sur toute la côte. Membre actif de la liste écologique, Chloé est le poil à gratter du conseil municipal : toujours à soulever les lièvres qu’on aimerait éviter. Malgré cela, elle entretient de bonnes relations avec Flore qu’elle connait de longue date, et dont le fils Bart est son élève et l’un des meilleurs amis de son propre fils Maxime, une bonne raison d’enterrer leurs divergences.

Chloé est séparée d’Alex Bertrand depuis quelques semaines. Une union d’amour officialisée par un mariage et 2 enfants, Maxime et Judith. Aujourd’hui, si une grande complicité autour de leurs enfants les unit encore, elle s’est lassé petit à petit du côté velléitaire de son conjoint. Et lorsqu’il la trompe, elle ne lui pardonne pas et le met à la porte. La quarantaine approchant, Chloé a tranché pour la séparation, avec l’espoir de construire une nouvelle histoire d’amour forte et stable avec un autre homme, car sous son côté pragmatique, Chloé est une grande sentimentale.

SA BACK-STORY

Après la collision de deux bateaux au large, elle part à la recherche de son fils qui a disparu. Lorsqu’elle le retrouve enfin, il est arrêté par la police car soupçonné de complicité dans l’affaire de la collision. Elle mettra tout en œuvre, pour le protéger et le faire innocenter. Elle retrouve sa sœur Anna qui était présente sur l’un des bateaux et est amnésique depuis. Elle l’aide à retrouver son identité et sa mémoire. Avec Martin, l’ex-compagnon de sa sœur, elle enquête pour trouver qui en veut à Anna et surtout pour la protéger. Au fil des jours, elle va se rapprocher de Martin et en tomber amoureuse.





Sa fille, Judith tombe grièvement malade suite à l’empoisonnement qu’ont subi de nombreux habitants de la ville. Alors que les autres sont soignés, le cas de Judith empire. Chloé apprend que Judith a un problème au rein qui s’est aggravé à cause de l’empoisonnement, elle se trouve entre la vie et la mort. Elle se bat pour sauver sa fille.

A la rentrée, Maxime devient de plus en plus difficile, elle essaie de le comprendre et de l’aider mais se sent dépasser. Elle demande de l’aide à Alex. En parallèle, elle s’inquiète pour l’une de ses collègues, Audrey qui semble avoir des difficultés avec quelques élèves.



Chloé est bouleversée par la mort d’Audrey Beltram. Elle s’aperçoit que ses élèves et Maxime réalisent des défis de plus en plus dangereux et s’inquiète de l’effet néfaste du jeu sur les adolescents. Avec l’aide d’Alex, Flore et Sandrine, elle essaie de stopper le jeu. Mais lorsqu’elle découvre que le responsable est Marcus, il la kidnappe et tente de la tuer. Elle réussit à s’échapper mais elle reste traumatisée. Elle finit par comprendre que c’est Lili qui manipule Marcus pour se venger et prévient la police.





Alex a disparu. Son bateau n’est plus à la Marina. Chloé est de plus en plus inquiète en voyant qu’il ne répond ni à ses appels, ni à ceux de ses enfants. Apprenant la liaison entre Alex et Lucie, elle est furieuse, elle s’imagine d’abord qu’Alex est parti s’amuser avec Lucie au Népal. Mais elle s’aperçoit que ses comptes ont été vidés et ne peut pas croire qu’Alex ait pu faire à sa famille, il lui est forcément arrivé quelque chose.

Lorsque le bateau d’Alex réapparait dans le port, c’est un inconnu qui est à bord et qui dit louer le bateau. Quelques jours plus tard, Patrick, l’inconnu est retrouvé mort sur le bateau. La police pense qu’Alex est mêlé au meurtre et qu’il est en fuite. Chloé ne peut y croire. Elle mène l’enquête et innocente Alex.





Chloé découvre que Martin est en vie. Il lui explique qu'il était en mission d'infiltration, il était obligé de se faire passer pour mort. Il est revenu pour elle, il va faire partie de la police de Sète. Il enquête donc sur la disparition d'Alex avec Karim. Grâce à l'appel à témoin de Maxime, Chloé apprend qu'Alex a été enlevé dans une camionnette. Elle prévient Martin et Karim qui retrouvent la fameuse camionnette. Ils y trouvent des traces de sang d'Alex mais aussi l'ADN de Martin.





Martin a été piégé, il prend la fuite et demande à Chloé de le croire et de l’aider à trouver qui est derrière tout ça.

En parallèle, Marianne apprend à Chloé que Judith doit à nouveau être opérée. C’est Tiphaine qui doit faire l’opération. Chloé se rapproche de Tiphaine. Jusqu’à ce que Christophe lui révèle que Tiphaine est la femme avec laquelle Alex l’a trompé quelques mois plus tôt.

Cette révélation est un déclic. Chloé est persuadée que c’est Tiphaine qui a enlevé Alex. Elle en parle à Martin qui l’aide à enquêter sur Tiphaine.

Lorsque son cousin Thomas est de retour à Sète, Chloé se méfie de sa prodigalité envers la famille, et ne voit pas d’un bon œil qu’il s’installe sur le bateau d’Alex. Mais cela ne l’empêche pas d’encourager Flore qui a eu un passif amoureux avec Thomas, a renoué avec lui. Chloé se montre tendre et compréhensive envers Alex, consciente qu’il a besoin de son soutien après sa séquestration par Tiphaine. Ils finissent par recommencer à coucher ensemble mais le cachent aux enfants. Bien décidée à donner une nouvelle chance à leur couple, elle essaye de faire comprendre à Martin qu’ils doivent tous les deux passer à autre chose.





Quand Thomas semble mouillé dans l’affaire du sac contenant 200 000 euros qui aurait transité sur son bateau, Chloé conseille à Flore de s’éloigner de lui.

Même si Chloé a l’impression de retrouver Alex qui est revenu vivre à la maison, elle s’inquiète pour lui et comprend qu’il se trouve en phase maniaque de choc post-traumatique. Alors qu’il se met dans l’idée de se lancer dans une Transatlantique en bateau, Chloé a l’impression qu’il abandonne la famille.

Lorsque Thomas est mis hors de cause dans l’affaire, Chloé se met alors à prendre part à l’enquête. Elle soupçonne d’abord Karim d’être un flic pourri complice d’Angelina dans ce trafic d’argent, ce qui entraine une brouille avec Anna. Puis les deux sœurs se réconcilient quand elles rendent compte que Karim subit un chantage de la part d’Angelina : elle menace de s’en prendre à Nina s’il ne l’aide pas à récupérer le sac. Chloé aide alors la police à retrouver Nina qui était sur le point d’être kidnappée.

Les relations avec Alex se tendent, tandis que Martin conscient d’être un élément perturbateur pour le couple lui annonce son départ. Ils recouchent ensemble une dernière fois au moment de leurs adieux. Elle décide de ne rien dire à Alex sur les conseils de Sandrine.

Plus tard, Chloé et Maxime se retrouvent tenus en joue par le complice d’Angelina, puis sauvés par Lucie. Alex, marqué par cet évènement décide d’annuler sa traversée et de se faire suivre par un psy, à la grande joie de Chloé.

Le jour de Noël, les Delcourt découvre dans leur salon, un bébé de 6 mois prénommé Noé. Chloé se rend compte qu’il est le fils de Célia, une ancienne élève qu’elle a aidée à la mort de ses parents. Elle essaye de la joindre, en vain, avant de la retrouver en train de voler un portefeuille sur la plage. Touchée par la détresse de la jeune-fille, Chloé la prend sous son aile et l’héberge avec son bébé. Cela donne envie à Alex de faire un 3e enfant, mais Chloé ne s’en sent pas le courage.

Mais leur quiétude est troublée par l’arrestation de Célia, soupçonnée du meurtre d’Oscar, un ami de jeunesse de Karim. Chloé est outrée car c’est Anna qui a dénoncée Célia à Karim alors qu’elle aurait dû s’identifier à cette jeune-femme dont l’histoire est similaire à la sienne. Persuadée de l’innocence de Célia, Chloé décide de tout faire pour innocenter la jeune fille, surtout que Noé risque d’être confié aux services sociaux. Chloé accepte alors la proposition d’Alex de devenir famille d’accueil à défaut de faire un 3e enfant. Quand les services sociaux viennent reprendre Noé, Maxime prétend être son père et se dit prêt à le reconnaître. Chloé et Alex décident alors de déposer une demande de garde anticipée pour éviter ce sacrifice à leur fils.

Lorsqu’ils obtiennent la garde provisoire de l’enfant, les Delcourt retrouve Ben, le père de Noé. Chloé épaule le jeune-homme et lui apprend à s’occuper de l’enfant jusqu’à ce que Célia soit enfin innocentée et retrouve Noé.





Chloé soutient sa mère et la pousse à se défendre quand elle reçoit des menaces du corbeau l’accusant d’avoir volé un rein pour Judith. En même temps, elle essaye de protéger sa fille, en essayant de lui faire comprendre qu’elle n’y est pour rien dans cette histoire : elle n’a volé le rein de personne.

Mais Chloé est à son tour victime du corbeau lorsqu’une conversation enregistrée à son insu est diffusée en boucle par une enceinte du salon. Dans cet enregistrement, elle confie à Sandrine que c’était merveilleux de recoucher avec Martin lors de leurs adieux. Alex est effondré en apprenant que Chloé l’a trompé et ne décolère pas. Puis, une vidéo où Alex insulte Chloé se met à faire le tour du net, Chloé se fait alors chahuter au lycée. Martin vient proposer son soutien à Chloé et lui avoue qu’il ne l’a toujours pas oubliée, mais elle lui demande de passer à autre chose.

Elle apprend ensuite qu’ils ne seront pas famille d’accueil avec Alex : leur demande a été rejetée à cause d’une lettre anonyme au sujet de Maxime l’accusant d’être violent. Le corbeau continue donc de s’en prendre à la famille, Chloé retrouve même Maxime inanimé par terre à la maison. Puis elle redouble d’inquiétude lorsque Judith fugue avec Anthony, le fils de la femme qui devait recevoir son rein, et lui-même soupçonné d’être le corbeau. Quand on découvre que le corbeau est en fait le père d’Anthony, Chloé essaye de faire comprendre à Marianne qu’elle n’a pas à s’en vouloir dans cette histoire, qu’elle a agi comme une bonne grand-mère avec Judith.



Les Delcourt commencent les visites de l’assistante sociale pour recevoir l’agrément en tant que famille d’accueil.

Quand Jérôme, le nouveau proviseur, est accusé d’agression sexuelle par Jessica, Sandrine n’y croit pas et le soutient, alors que Chloé se montre plus sceptique et prend le parti de Jessica. Les deux femmes décident néanmoins de mettre leurs désaccords de côté et de se réconcilier. Mais Chloé est au plus mal quand elle doit annoncer son renvoi à Jessica suite à un conseil de discipline. Elle se met à en vouloir de nouveau à Sandrine qui a soutenu Jérôme une nouvelle fois. Parallèlement, Chloé doit gérer les tensions entre les élèves que provoque cette affaire de harcèlement au lycée.

Chloé est ravie quand elle obtient l’agrément pour devenir famille d’accueil.



Au lycée, soutenue par Sandrine qui s’est finalement rangé de son côté, Chloé présente une pétition pour que Jérôme démissionne, sans succès. Les deux femmes découvrent alors que Jérôme harcèle également Margot. Elles continuent leur lutte jusqu’à ce que le proviseur soit finalement arrêté par la police.

Chloé conseille Flore qui se pose des questions sur le fait d’avoir un enfant avec Thomas.