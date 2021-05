Biographie de Chloé et les colocs

4ème étage

Chloé vit sur le même palier que les deux colocataires



Chloé, " la working-girl ":

Chloé (Joy Esther) : Cette magnifique jeune femme célibataire de 25 ans est juriste dans une grande entreprise. Brillante et cultivée, elle souffre d'un complexe de supériorité. Elle s'amuse à manipuler tous les hommes de l'immeuble et spécialement les deux colocs qui vivent sur le même palier qu'elle. Elle se déplace en scooter et ne se sépare jamais de son iPhone 4S. Chloé ignore Jean-Pierre, tout simplement parce qu'il ne l'intéresse pas. Elle aimerait discuter avec Karine, mais pense ne rien avoir en commun avec elle, se sentant beaucoup plus jeune, jolie et branchée qu'elle ! Quant à Amélie, Chloé s'amuse à la choquer. Elle rejette systématiquement les tentatives de rapprochement des deux colocs qui vivent sur le même palier mais aime bien Aymeric et Alain, s'amusant des efforts qu'ils font pour l'impressionner.



Issa, " le souffre douleur ":



Issa (Issa Doumbia) : A 23 ans, Issa a déjà triplé sa troisième année en sociologie à la fac. Angoissé et hypocondriaque, il est geek et toujours puceau. Extrêmement gentil, il adore le contact humain mais ne maîtrise pas les codes de la communication. Très direct, il tient des propos parfois totalement déplacés mais toujours avec beaucoup de candeur. Il rêve de pouvoir séduire Chloé mais doit souvent laisser la place à Alex, son colocataire, dont il admire l'assurance et face auquel il a conscience de ne pas avoir beaucoup de chance. Issa joue aussi du biniou.

Alex, " le glandeur ":

Archétype du "beau gosse flemmard" qui se prend pour le nombril du monde, Alex (Jean-Baptiste Shelmerdine) a toujours des projets en cours mais ne fait jamais rien. Il a d'ailleurs arrêté ses études de droit sans le dire à ses parents, qui continuent à donner de l'argent à leur futur avocat de fils, et travaille de temps en temps pour arrondir ses fins de mois. Souvent de mauvaise foi, il n'hésite pas à profiter des autres pour améliorer son quotidien mais a cependant une bonne énergie et de l'humour, est sympathique et drôle, et aime la vie. Très attiré par Chloé, il ne comprend pas que ce ne soit pas réciproque et élabore des plans pour la séduire... sans succès pour le moment.

Les deux colocs aiment bien Karine et Alain, un peu comme des oncle et tante, mais cela agace ces derniers qui se considèrent du même âge. En revanche, Amélie et Aymeric seraient plutôt dans la catégorie "parents", voire "grands-parents". De tous les locataires, ils sont sûrement les plus sympathiques avec Jean-Pierre. Ils n'ont qu'un seul but : séduire Chloé. Et ils mettent régulièrement au point des tactiques d'approche qui ne fonctionnent jamais.