Biographie de Chloé

Chloé, la petite sœur d'Hélène, est de retour d'Australie et retrouve toute la bande à la «Villa du bonheur». La jeune fille est malheureusement impliquée dans des affaires louches et traquée par la mafia russe. Ancienne droguée elle a trouvé la force de s'en sortir grâce à Hélène et à l'amour d'Antoine dont elle attend un bébé. Malheureusement, elle fait une fausse couche à la suite du décès de son petit ami. Elle décide de se consoler dans les bras de la sœur d’Antoine avec qui elle aura une histoire. Dans la saison 9, la sœur cadette d’Hélène revient et obtient un nouveau travail qui suscite de multiples interrogations.