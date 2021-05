Biographie de Chloé

Chloé - 18 ans de Panazol (87)



Titre Interprété "Skinny Love" - Birdy





La musique est venue comme une évidence pour Chloé, d’abord par la guitare qu’elle apprend en autodidacte. C’est lorsque sa grand-mère décède, qu’elle ressent le besoin de chanter.



Au collège, la jeune fille monte plusieurs groupes avec des amis mais se rend rapidement compte qu’elle préfère faire de la musique en solo.

Cette jeune auteur-compositeur est aujourd’hui étudiante en lettres et sciences humaines car elle sait qu’il est très difficile de faire carrière dans la musique.

N’ayant que très peu d’occasions de monter sur scène, Chloé ressent un manque. Poussée par sa maman, elle se présente aux Auditions à l’Aveugle pour se rapprocher un peu plus de son rêve et pouvoir enfin faire de la musique autant qu’elle le veut.





Pour les battles, Damien et Chloé reprennent « Déjeuner en paix » de Stephan Eicher. C'est la fin de l'aventure The Voice pour Damien. Chloé se qualifie pour l'épreuve ultime.

Gianni Bee, Chloé et Lucie s’affrontent lors de l’Epreuve Ultime. C'est Lucie qui aura sa place aux lives.