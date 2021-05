Biographie de Chloé

Chloé, 20 ans de Montpellier (34)





Chloé chante depuis son plus jeune âge et plus les années passent, plus la musique devient un pilier dans la vie de cette jeune fille de 20 ans.

Pourtant face à l’inquiétude de sa mère, elle décide de mettre entre parenthèse sa passion pour devenir coiffeuse. Mais le jour où l’on lui propose un CDI, c’est le déclic, elle arrête tout pour revenir à sa passion.



Ce soir, dans The Voice, elle interprète un fado, style musical qui lui rappelle ses racines. Elle espère ainsi convaincre avant tout sa maman et son frère qu’elle peut réussir.





Pour son audition à l'aveugle, Chloé a interprété Lagrima (Dulce Ponte) - un fado

Pour son épreuve des KO, Chloé - La bombe humaine (Téléphone) - non sélectionnée