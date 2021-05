Biographie de Chris Marques

Au-delà de son rôle de juge, Chris Marques est aussi nouvellement producteur artistique adjoint de cette saison de «Danse avec les stars». Plus que la performance, le triple champion du monde de salsa recherche désormais l’adéquation parfaite entre la technique et l’émotion. Après cinq éditions, il prend ses missions très au sérieux et met toujours autant de cœur à l’ouvrage.





Pourquoi acceptez-vous de revenir pour la sixième édition ?



Je suis arrivé en France dans le cadre du développement de l’émission et personne ne me connaissait. Cinq ans plus tard, grâce à mon travail, j’ai fait mes preuves et j’ai pu mettre en scène Stars 80 au Stade de France, mais également la tournée de Danse avec les stars dans les plus grands zéniths de France. Je viens même de lancer ma chaîne sur MYTF1Xtra #lechrismarques. L’émission Danse avec les stars m’offre de belles perspectives. Je me réjouis d'ailleurs que l’on m’ait proposé de devenir producteur artistique adjoint pour cette nouvelle saison, une mission complémentaire à mon rôle de juge car cela me permet de travailler sur les écrans, les éclairages, la mise en scène et même les effets spéciaux ! C’est un véritable laboratoire créatif où je peux m’exprimer et le programme me procure un plaisir incommensurable.





«Danse avec les stars» est désormais digne d’une compétition de haut niveau...



Lors de la dernière saison, les candidats ont atteint des sommets en termes d’osmose technique et artistique. Cette année, ils devront passer à l’émotion. Aujourd’hui, l’émission n’a plus aucun secret pour personne, j’attends donc plus que du dépassement de soi. Je veux découvrir la manière dont les stars introduisent leurs acquis et leur savoir-faire sur le parquet de Danse avec les stars. Je m’attends à être ébloui par leurs prestations, je veux vivre des moments magiques, rêver et être surpris. J’aimerais être entraîné par leurs chorégraphies au point d’oublier mon rôle de juge et de me mettre à danser spontanément sur la piste. Je me concentrerai aussi sur l’implication de l’artiste et sa capacité à entreprendre au sein du couple. Après cinq saisons, avec mes camarades du jury, nous plaçons la barre haut et nous ne laisserons rien passer. Pour nous convaincre, les artistes devront se lever de bonne heure !