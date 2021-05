Biographie de Christelle Moreno

Christelle Moréno (Ariane Séguillon)

Belle-fille de Roch Moréno

Femme de Sylvain Moréno

Mère de Dylan, Jessica et Betty Moréno

Une maman louve hyper protectrice. Femme très haute en couleur, à l’image de sa famille : on entend qu’elle dans la maison ! Energique, battante, pleine d’humour : une personnalité qui ne passe pas inaperçue.

SA BACK-STORY





Christelle n’est pas d’accord pour que Betty fasse le concours de talent du Spoon. Elle a trop peur qu’elle se ridiculise et ne s’en remette pas. Mais Christelle est très surprise par le talent et le naturel de sa fille sur scène. Lorsque Betty parle du contrat que Lorène lui propose, elle est d’accord avec Sylvain, il est hors de question de signer. Mais quand Lorène vient les voir pour leur en parler, Christelle se montre très enthousiaste contrairement à Sylvain. Mais Christelle finit tout de même par le convaincre.





Lorsqu’elle apprend pour le jeu de l’ange, elle interdit à Dylan d’y participer et envoie un message au Master pour lui dire qu’il arrête. Peu de temps après, elle est victime d’un très léger accident qui inquiète Dylan et le pousse à recommencer le jeu en cachette.





En faisant du rangement avec Sylvain, ils tombent sur des cartes de tarots. Christelle décide de lui tirer les cartes. Elle voit que Sylvain la trompe ce qui la met hors d’elle. Elle ne croit pas Sylvain lorsqu’il lui jure que c’est faux. Heureusement, avec l’aide de Jessica, Sylvain réussit à la calmer.





Sylvain a déniché un bon plan pour louer un camping-car pour l’été prochain mais un acompte est nécessaire pour le réserver. Christelle est d’accord pour utiliser sa prime de fin d’année pour le faire, elle va demander une avance. Malheureusement, Flore annonce à Christelle qu’à cause des coupes budgétaires, il n’y aura pas de prime de fin d’année pour les employés. Quand Christelle rentre, il est trop tard Sylvain a déjà payé une partie de la réservation avec une avance qu’il a obtenu. Christelle et Sylvain décident de vendre des vieilles affaires afin de pouvoir régler le reste de la réservation.





Christelle et Sylvain se rendent compte que Jessica rachète les objets qu’ils mettent en vente. Ils se demandent d’où peut venir l’argent avec lequel elle fait ces achats.





Plus tard, Christelle apprend que Dylan a repris le jeu de l’ange et le punit : pendant ses deux semaines de vacances, il n’a plus droit au portable, à l’ordinateur, ni à la télé. Il cherche donc tous les moyens pour rendre sa mère folle et qu’elle lève la punition. Il a décidé d’acheter une mygale ce qui terrorise Christelle. Elle demande à Sylvain de l’aider à s’en débarrasser discrètement.





Lorsque Karim a besoin de faire garder Nina pour la protéger d’Angelina, elle accepte de s’occuper du bébé le temps qu’il se sorte de cette affaire. Elle est très inquiète lorsque Nina manque de se faire kidnapper alors qu’elle est sous la surveillance de Dylan.





Comme Christelle est censée présider le jury du plus beau sapin de Noël, elle se fait soudoyer par Sandrine qui espère remporter le prix. Mais c’est peine perdu pour Sandrine : finalement elle ne sera pas membre du jury.





Quand elle apprend que Sylvain ne pourra pas participer au réveillon familial, Christelle panique : elle ne sait pas comment elle va trouver le temps de préparer le diner de Noël seule. Les jumeaux promettent alors de s’en charger. Mais Christelle retrouve la cuisine en bazar, et un repas sans dinde de Noël.





Elle console Jessica qui croit que Baptiste ne veut pas l’inviter chez lui car il a honte d’elle. Puis elle s’en prend à Robin, le père de l’ado : elle aimerait que son fils se conduise mieux avec Jessica. Elle est mal quand Jessica lui reproche ensuite ce coup d’éclat qui pourrait gâcher sa relation avec Baptiste. Mais cela ne l’empêche pas de continuer à trop en faire : elle invite Robin à diner pour faire connaissance. Mais ni Robin, ni les ados n’en ont la moindre envie...





Christelle soutient sa fille dans cette affaire de harcèlement. Elle est profondément choquée lorsqu’elle apprend qu’elle a été agressée sexuellement. Christelle essaye de rester forte face à ce que subit sa fille mais craque auprès de Flore qui lui avoue qu’elle est incapable de l’aider dans cette affaire. Après la tentative de suicide de Jessica suite à son expulsion du lycée, Christelle accuse Sandrine d’en être à l’origine. Puis elle se montre sceptique quant à un suivie psychologique de sa fille. Pour elle Jessica n’a pas besoin d’aller voir un psy car elle n’est pas folle.