Biographie de Christian Califano

Christian Califano est l’un des hommes forts du rugby français lorsque celui-ci devient professionnel en 1995.



Personnage attachant, il rend populaire le monde secret de la mêlée tout en brillant avec le Stade toulousain (six titres de champion de France entre 1994 et 2001, champion d’Europe en 1996).

Sélectionné à 70 reprises sous le maillot du XV de France, il participe à deux Coupes du monde en 1995 et 1999.

Après sa carrière, il s’investit en politique mais n’oublie pas le sport. Pilote moto lors du Rallye Dakar 2009 et 2010, il retrouve la Coupe du monde de rugby en 2011 avec TF1.



Il sera sur les terrains anglais pour recueillir les impressions des rugbymen.