Biographie de Christian Jeanpierre

Christian Jeanpierre est le commentateur officiel des événements sportifs sur TF1. C'est lui qui commente tous les matchs de l'Equipe de France, ce depuis 2008 lors des grands rendez-vous du football (Coupe du Monde, Championnat d'Europe des Nations), les matchs de qualifications et les rencontres amicales. Il officie également lors de la Finale de La Ligue des Champions diffusée sur TF1.

Outre le football, Christian Jeanpierre officie également sur le rugby : en 1999, il a commenté certains matchs de la Coupe du Monde de Rugby en compagnie de Bernard Laporte, activité qu'il reprend en 2007 avec Aubin Hueber et Eric Champ, et en 2011 avec Thierry Lacroix et Christian Califano.

Sur TF1, il présente depuis 2008 l'émission "Téléfoot", chaque dimanche avec Frédéric Calenge et Bixente Lizarazu. Il accompagne également Marion Jollès depuis 2010 à la présentation de l'émission "L'Affiche du Jour".



Parmi ses nombreuses activités extra-professionnelles, notons que Christian Jeanpierre est un musicien aguerri, étant notamment batteur du groupe de rock Rockaway, qui donne un concert annuel à l'Olympia au profit de l'association ELA.





Les grandes dates de Christian Jeanpierre

PARCOURS PROFESSIONNEL

1987 : Magazine "Ça m'intéresse", rubrique aventure

1988 : Stage au service des sports de TF1 Pigiste pour les Jeux Olympiques d'été de Séoul (Corée du Sud) puis devient pigiste permanent

1992 : Envoyé spécial aux JO d'Hiver d'Albertville

1993 : Interview exclusive de Fidel Castro pour le JT de 20H

1994 : Envoyé spécial à New York pour la Coupe du Monde de football Envoyé spécial aux JO d'Hiver de Lillehammer (Norvège)

1996 : Envoyé spécial aux JO d'Eté d'Atlanta (USA)

1998 : Commentateur pour la Coupe du Monde de football en France Co-présentateur de "Téléfoot"

1999 : Commentateur pour la Coupe du Monde de rugby avec Bernard Laporte

1999 à 2005 : Commentateur de la Ligue des Champions 2000 : Rédacteur en chef de "Téléfoot"

2002 : Rédacteur en chef du service football de TF1 Commentateur de la Coupe du Monde de football avec Guy Roux, de la Coupe de France et Homme de terrain lors des matchs de l'Équipe de France

2003 : Présente "Europe Sport", "Europe Foot" et "Mêlée Ouverte" sur Europe 1

2006 : Commentateur pour la Coupe du Monde de football en Allemagne

2007 : Commentateur pour la Coupe du Monde de Rugby en France avec Aubin Hueber et Eric Champ Depuis

2008 : Commentateur officiel des matchs de l'Équipe de France, de la Ligue des Champions et présentateur de "Téléfoot"

DISTINCTIONS PERSONNELLES

1995 : Micro d'Or - Prix du meilleur reportage sportif de l'année grâce à un sujet sur le golf dans les townships de Soweto

2003 : Christian est à l'origine de l'équipement de l'oreillette et du micro HF par les arbitres (exclusivité mondiale, système aujourd'hui validé par la FIFA et l'UEFA)

2006 : Prix "Le Monde" du meilleur commentateur, lors de la Coupe du Monde de football 2006 en Allemagne FORMATION Ecole de Journalisme - CFJ

FORMATION

Ecole de Journalisme - CFJ