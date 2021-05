Biographie de Christian

Christian, toujours encouragé par Angèle, réussit enfin à percer dans la musique. Mais ce milieu lui réserve bien des surprises... heureusement il peut encore et toujours compter sur ses amis dans les bons et les mauvais moments. Après sa rupture avec la jeune femme, il tombe amoureux de Fanny, une jeune chanteuse avec qui il enregistre un album. C'est d'ailleurs au studio qu'il fait la connaissance d'Aline. Une femme de son âge avec qui il décide d'entamer une liaison. Mais Fanny découvre la tromperie et met fin à leur relation. Cependant, l’amour est plus fort que tout. Elle décide finalement de lui pardonner. Elle rencontre son producteur Eric Favat qui a des sentiments pour la jeune femme. Il fait absolument tout pour séparer Fanny et Christian, en vain. Après un accident, Eric Favat devient paralysé. Fanny se rend compte qu’elle en est également amoureuse. Elle décide de partir aux Etats Unis avec lui. Christian accepte sa décision malgré le chagrin que cela lui cause.