Biographie de Christian Millette

Sixième au Championnat du monde amateur de danses en 2003, champion du monde amateur Medallist en Standard et Latin en 2008, champion bulgare en dix danses et danses latines en 2011, Christian a également été finaliste de la saison 4 de So You Think You Can Dance.

Christian Millette participe à la sixième saison de Danse avec les stars. Sa partenaire est Véronic DiCaire.

Christian Millette participe à la septième saison de Danse avec les stars. Sa partenaire est Valérie Damidot



Christian Millette participe à la huitième saison de Danse avec les Stars avec Elodie Gossuin









