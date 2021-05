Biographie de christina

Christina a aujourd'hui 28 ans, est serveuse dans les Bouches-du-Rhône (13) et est en couple.



Cette aventurière a remporté 8 victoires dans les épreuves et est à ce jour " recordwoman " des victoires toutes saisons confondues. - Gagnante de Koh-Lanta 9 à Palau en Micronésie : ce petit brin de femme venue de Marseille, y avait remporté 6 épreuves.

Cette concurrente était venue remettre son titre en jeu un an plus tard.

Elle revient pour la nouvelle édition de Koh Lanta, plus déterminée que jamais.