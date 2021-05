Biographie de Christina

CHRISTINA - 15 ANS - LOYETTES (01)





TEAM MATT





Christina chante depuis qu’elle a 4 ans « J’ai grandi dans une ambiance Réunionnaise, c’est très festif. Mon père avait un groupe de musique donc ça vient sûrement de lui si je chante. » Autodidacte, elle s’entraîne en regardant des vidéos sur internet, ou devant des séries musicales. Christina fait parfois des petits concerts privés à ses parents dans le salon où elle chante les chansons de son artiste préféré : Kendji qu’elle suit depuis sa participation à The Voice. L’idée de participer, à son tour, à "The Voice Kids" trotte dans sa tête depuis 2 ans, et un soir sur un coup de tête, elle décide de s’inscrire sur internet. « Je n’ai jamais fait de concours mais j’ai envie de tenter l’expérience, de voir ce que ça fait d’être sur cette grande scène et de rendre fière ma famille. » Pour Christina, l'aînée de 5 enfants, la famille est plus qu’important. Elle considère aussi la musique comme sa famille « La musique c’est tout pour moi, je vis avec, c’est comme un membre de ma famille ».





AUDITION A L'AVEUGLE :

CHRISTINA AGUILERA - "Hurt"





BATTLES :

SIA FEAT SEAN PAUL - "Cheap Thrills"