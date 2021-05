Biographie de Christophe Beaugrand

Christophe Beaugrand est né le 2 janvier 1977 à Massy en région parisienne. Il est issu d’une famille originaire de Bordeaux.

Dès son plus jeune âge, il se passionne pour les médias. A 13 ans, il intègre la rédaction du journal Nous les Enfants et devient journaliste junior. Un an plus tard, il fait ses premiers pas à la radio et anime sa première émission sur une station locale de l'Essonne.

A 19 ans, il participe à l'émission « Sous vos applaudissements », un concours de jeunes animateurs télé, présenté par Jacques Martin dont il terminera finaliste.

Après une hypokhâgne, Christophe Beaugrand intègre l'école de journalisme de Bordeaux tout en continuant d’animer des chroniques sur la radio parisienne ADO FM. Il multiplie, par la suite, les stages en presse écrite notamment à l’Union de Reims, France Soir, Magazine FEMMES, puis en télé sur la chaîne France 3 IDF.

Il rejoint ensuite la chaine LCI pour son stage de fin d’étude et devient pigiste régulier de la rédaction. L'année suivante, à l’été 2000, il présente ses premiers JT sur la chaine.

Parallèlement à LCI, il devient animateur de la quotidienne sur PINK TV, Le Set, où il reçoit en plateau toutes les stars qui font l’actualité culturelle et people. Christophe fait son retour à la radio et rejoint l’équipe de Jean-Marc Morandini sur Europe 1. Il participe ensuite à la création de l’émission 50 MN INSIDE avec la chronique People Police.

En 2007, il rejoint le groupe CANAL+ pour présenter chaque matin le JT des Médias dans la matinale de Bruce Toussaint où il y reste deux ans. Il réalise également une chronique hebdo pour l'émission médias de la chaîne +CLAIR.

En 2009, Christophe Beaugrand quitte le groupe Canal + pour rejoindre TF1 pour l’émission 50 Mn Inside, et il devient chroniqueur pour 10h le mag. Il intègre également l'équipe de CAUET dans CA VA S'CAUET avec Christine Bravo En parallèle il co-anime sur LCI le mag médias LA MEDIASPHERE avec Julien Arnaud. En radio, il est recruté par Laurent Ruquier dans ON VA S'gêner sur Europe1. En 2013, il participe à l’émission SPLASH présentée par Estelle Denis et Julie Taton. Christophe Beaugrand continue sa carrière sur la chaîne NT1 en lançant le magazine people EN MODE GOSSIP et en reprenant la présentation de CONFESSIONS INTIMES.

En 2014, il co-anime la saison 2 de l’émission de divertissement THE BEST avec Estelle Denis sur TF1.

A la rentrée 2013, Christophe Beaugrand anime chaque jour la matinale de VIRGIN RADIO, puis il rejoint Lurent Ruquier et intègre l’équipe des GROSSES TETES sur RTL. En 2015, il co-anime sur TF1 deux primes times avec Carole Rousseau pour les Grands Tests : le QI et la Culture Générale. RTL lui confie l’animation de la 1ère matinale de France de 5h à 6h30 durant l’été 2015.

Christophe Beaugrand est choisi par TF1 pour succéder à Benjamin Castaldi à la présentation de SECRET STORY saison 09.