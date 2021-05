Biographie de Christophe Bourgueil

CHRISTOPHE BOURGUEIL (Boris Terral)

42 ANS



SA CARACTERISATION

Sexy, séducteur, sympa.

dégage aussi un truc rassurant, on a envie de lui faire confiance.

Sportif.

SON PARCOURS DANS LA SERIE

Alex se confie à lui au sujet de son histoire avec Lucie. Il lui donne des conseils. Lorsque Lou se fait engager dans son cabinet, il lui fait un bizutage pour tester son intégrité. Lou le prend très mal et lui demande de la traiter une consœur d’égal à égal. Il embauche Soraya en tant que stagiaire au cabinet.



Il soutient Chloé et ne sait pas où est Alex.

Lorsqu’il est à l’hôpital pour voir Judith sa filleule, Chloé lui présente Tiphaine. Il la reconnait et avoue à Chloé que c’est elle la femme avec qui Alex l’a trompé quelques mois plus tôt.



Christophe s’étonne de la mine radieuse d’Alex malgré son traumatisme avec Tiphaine. Alex lui confie qu’il s’est rabiboché avec Chloé, Christophe est un peu triste pour Lucie. Il veut donner des nouvelles de Tiphaine à Alex mais ce dernier ne veut pas en entendre parler.



Comme Lucie, Christophe est allergique aux Noël en famille. Il passe donc Noël avec Tristan, Gwen et Lucie. Maxime insiste pour qu’il aide Célia à sortir de prison. Emu par la situation de la jeune fille, il accepte de la défendre et demande sa libération provisoire.



Il propose à Alex de lui faire passer un entretien blanc pour l’entrainer dans son projet de famille d’accueil. Mais Alex ne se montre pas du tout convaincant lors de l’entretien et Christophe lui fait comprendre quel est son problème : Alex n’est pas épanoui dans son métier. Il l’encourage à se mettre à la recherche d’un autre emploi.



Joachim se rapproche de Christophe : ils ont tous les deux envie de rencontrer une femme. Les deux amis se racontent leurs histoires de couple . Il annonce alors à Christophe qu’ils sortent avec la même femme. Christophe tombe des nues également. Ils décident alors de proposer à Céline de faire un choix mais celle-ci refuse d’être exclusive. Ils prennent alors la décision de ne jamais la revoir.