Biographie de Christophe Dechavanne

Les émissions produites et animées par Christophe Dechavanne et diffusées sur TF1

1988 : “Ciel Mon Mardi !” 1990 : Centième de “Ciel Mon Mardi"

1991 : “Combien ça coûte” présenté par Jean-Pierre Pernaut.

1992 : dernière de “Ciel Mon Mardi !” et début de “Coucou C'est Nous”

1994, dernière de “Coucou C'est Nous”

2004 : “Coucou c'est nous 10 ans déjà...” ; “La Ferme Célébrités” accompagné de Patrice Carmouze “La plus belle femme du monde ” produite par Coyote. Accompagné de Laurence Boccolini

2005 : “La Soirée de l'Etrange”, accompagné de Patrice Carmouze ; “La Ferme Célébrités ” saison 2 ; “ Le Certif' ”, accompagné de Sandrine Quetier et Patrice Carmouze ; “Bêtes de scène n°2 ” ; “Combien ça Coûte” nouvelle formule présentée par Jean-Pierre Pernaut

2006 : “Les 60 images qui ont marqué les Français” présentée par Laurence Ferrari et Thomas Hugues ; " Les 100 + grandes perles de la téléréalité ", avec Sandrine Quétier ; " On dit de vous ", nouvelle émission produite par Titanium (filiale de Coyote) ; " Mascarade ", " Les 40 couples de stars qui ont marqué les français " présentée par Flavie Flament et Benjamin

2007 : " Bêtes de scène " ; " La Soirée de l'étrange " ; " La femme la plus sexy du monde " ; " Les duos de stars qui ont marqué les français " ; " Allo Sophie ! ", présentée par Sophie Dudemaine ; " Qui sera le prochain...meilleur sosie ? ", accompagné de Liane Foly

2008 : " Les 100 + grands...le meilleur du pire ", accompagné de Sandrine Quétier (une production Endemol) ; " Pas bêtes du tout ", accompagné de Christine Bravo ; " Le quiz Nord / Sud, le grand match ! " avec Jean-Pierre Pernaut et Jean-Pierre Foucault ; " Dance Floor ", présentée par Laurence Boccolini ; " Qui sera le meilleur ... talent ", présentée par Christophe Dechavanne et Victoria Silvstedt

2009 : " Qui sera le meilleur ce soir ... Spéciale Enfants " présentée par Christophe Dechavanne et Victoria Silvstedt et "La roue de la fortune" et "Une famille en or"





Et aussi : "Le mur infernal ", présenté par Laurence Boccolini sur TMC, "La P'tite Couronne ", émission hebdomadaire sur MCM (produite par Titanium, filiale de Coyote)." Fans s'en foot ", programme court sur Orange Sports TV (produit par Titanium, filiale de Coyote), " Comment être moins con en 2007 ? ", présentée par Camille Combal sur NRJ 12 produite par Coyote, 2007 : " Next, made in France ", sur Virgin 17 "Yes/No Game Show " sur NRJ 12

Animateur Radio

1982 : Radio 7, et poursuit à France Inter (où il commence par “boucher les trous” la nuit entre 3h et 5h du matin).

2000 : “C'est bien de le dire”, sur RTL.

2001 : “Elle est pas belle la vie”, sur RTL.

De 2004 à 2005, en direct sur EUROPE 1 toujours avec Patrice Carmouze. Comédien

2007 : " Hubert et le chien ", fiction avec Christophe Dechavanne dans le rôle de Hubert.

2008 : " Braquage en famille ", fiction unitaire dans le rôle de Antoine Jacquin. Producteur de fictions

2007 : " Ma fille est innocente ", fiction par Les productions Clebs " Marie Humbert ", fiction produite par les Productions Clebs.

2009 : " Ma soeur est moi ", fiction produite par les productions Clebs. A venir... "

L'évasion ", fiction avec François Berléand, Sarah Giraudeau et Mathieu Neuvic, diffusée sur TF1 et produite par les productions Clebs.

" Chut, Chut, chut ", jeu diffusé sur W9 en avril 2009 avec la bande à Fifi, produit par Coyote.

"Une famille en or " ... jeu quotidien en avril 2009...