Biographie de Cindy L

Cindy a 33 ans et vit en Belgique.



Elle est professeur de fitness et célibataire depuis un an et demi.



Ambitieuse, indépendante et positive, Cindy aime rire et le second degré ! Elle recherche l’homme qui saura lui lancer des défis !







Trait de personnalité : Douce.





Son homme idéal : Un homme respectueux et fidèle.





Son atout pour séduire le Bachelor : Sa maturité.