Biographie de Claire Gautier

Claire Gautier - 17 ans de Six Fours les Plages (83)



Titre interprété à son audition à l'aveugle "Nightcall "- Kavinsky



La musique fait partie de la vie de Claire depuis son plus jeune âge.

A 4 ans, elle apprend le piano et rentre au Conservatoire puis quelques années plus tard, à 9 ans, elle commence à chanter, chez elle. Elle se découvre alors une véritable passion pour le chant et réalise qu’elle aimerait en faire son métier.



Pour cette grande fan de l’émission, monter sur la scène de The Voice est une expérience extraordinaire, la concrétisation de son rêve de petite fille.

Claire propose une version piano-voix de « Nightcall » de Kavinsky, dans le but de séduire les coachs.







Claire Gautier VS Lou Mai - « Lost On You » (LP) (Saison 6) --> Claire sauvée aux premières battles par Zazie