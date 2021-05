Biographie de Claire

38 ans - Lot (46)

On la surnomme Nikita ! Il y a 4 ans, Claire découvre les stages de survie commando, et pour cette passionnée de sport, c’est une révélation ! Repousser sans arrêt ses limites, et se débrouiller toute seule en pleine nature, c’est tout ce qu’elle aime ! Du coup, la coach du Lot, qui est aussi maman de 2 enfants, a tous les atouts pour devenir une super aventurière Et pourquoi pas l’ultime ?