Biographie de Clara Morgane

Artiste, modèle, influenceuse, comédienne, chanteuse et animatrice de télévision, en quinze ans, Clara Morgane est devenue le symbole de l'érotisme et du glamour à la française. Classée 7ème de son classement des femmes les plus sexy de la planète par le Nouvel Observateur, Clara Morgane a démarré sa carrière dans le mannequinat pour une agence marseillaise dès l’âge de 12 ans.

C’est en 2011 qu’elle publie son premier calendrier grand format de 24 images chez Hugo&cie, son fidèle et encore actuel éditeur avec lequel elle a signé depuis des dizaines d’ouvrages. Son désormais célèbre calendrier qu’elle produit elle-même grâce à sa société de production PCM, est un best-seller vendu à plus de 100.000 exemplaires chaque année. Hyperactive, Clara a travaillé sur de nombreux projets dans des univers très divers : à la télévision en présentant une dizaine d’émissions, dans la musique en sortant trois albums tous signés chez Sony BMG : « Déclarations » & « Nuits blanches » et « So excited » aux sonorités jazzy qui a réuni 17 musiciens, dans la mode en créant sa propre marque de lingerie, au théâtre en étant la tête d’affiche de « Cabaret Canaille » dans lequel se mêle textes de littérature française et chansons et dans « Ladies Night », la célèbre pièce comique.

Dernièrement, elle a créé son spectacle de cabaret à l’image de son ambition artistique toujours en résidence mensuelle au Cesar Palace dans le 15ème arrondissement de Paris en plus de la continuité de la tournée Barrière dans toute la France. Elle s’est entourée d’artistes qu’elle admire : humoristes, magiciens, danseurs, chanteurs, acrobates, musiciens et artistes burlesques. Fil rouge du spectacle, tour à tour, elle est à la fois maître de cérémonie et chanteuse, elle interagit en permanence avec le public avec humour et dérision.

En parallèle, sensible à plusieurs causes, Clara Morgane est la marraine de l’association « Meghanora » qui lutte contre le cancer du rein de l’enfant et s’engage notamment dans la campagne contre le viol « Kan C Non » en tournant dans un court métrage pour le collectif CFCV.