Biographie de Claudia

33 ans

Elle partage son secret avec Kevin et Mélanie : "Nous sommes les aventuriers de la Voix"

Au début de l'aventure, elle était le guide de Kevin et Melanie dans la Maison des Secrets.

Elle quitte Secret Story 9 suite à l'élimination de son compagnon Kevin dans l'Hebdo du 18 septembre. Elle confie qu'elle ne pouvait pas continuer l'aventure sans lui.



D’origine italienne, cette bomba latina a été repérée par une agence de mannequin, puis élue l’une des 100 femmes les plus sexy du monde par FHM Danemark et GQ Mexique. Elle a également été élue « plus belles jambes du Danemark » par Q magazine ou encore « Meilleur Body Bikini 2012 » sur la VH1 en battant des concurrentes de renom comme Adriana Lima et Noami Campbell. Claudia pose pour de nombreux magazines tels que GQ, Maxim (Italie et Grèce), Cosmopolitan (UK) et apparaît dans des publicités pour Samsung, Toyota et Ford. Elle est aujourd’hui connue en Italie et en Amérique Latine. Aujourd’hui installée à Miami, la jeune brune continue de vivre de sa plastique. Joueuse, séductrice, passionnée, Claudia est l’italienne dans toute sa splendeur ! Jalouse et volcanique, elle a du mal à supporter la présence des femmes autour de son amoureux.