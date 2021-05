Biographie de Clem

Clémentine Boissier alias Clem, est la fille aînée de Jean-Paul et Caroline Boissier, grande soeur de Salomé. Dans la saison 1, on découvre une jeune adolescente de 16 ans qui tombe enceinte accidentellement de Julien, le fils du proviseur de son lycée. Clem donne naissance à un petit garçon prénommé Valentin. Difficile pour elle de jongler entre sa vie de jeune maman et de lycéenne ! Elle a loupé son baccalauréat deux fois au lycée et une nouvelle fois par correspondance, l’année des 3 ans de Valentin. Clem décide de se diriger vers un CAP esthétique et s’installe en colocation avec Alyzée et Hicham.







Jeune maman, Clem n’en oublie pas pour autant sa vie amoureuse. Au lycée, elle fait d’abord la rencontre de Mathieu puis de Jérôme mais Julien, le père de Valentin n’est jamais très loin. Le coeur de Clem est souvent tiraillé entre le passé et le futur. Mais avec la mort du père de Vava dans un accident de voiture en saison 5, tout bascule ! Brisée, Clem part avec son fils sous le bras, se reconstruire à la campagne. Elle en oublie même ses projets de mariage avec Jérôme… A la fin de la saison, tout s’arrange, Clem et Jérôme se marient et s’apprêtent même à devenir parents… Une petite Emma née de leur union !







Clem et Jérôme décident de tout quitter pour s’installer à la campagne avec Valentin et Emma. Mais entre les absences de Jérôme et la difficile intégration de Vava, Clem doute de plus en plus d’avoir fait le bon choix… Surtout que l’ex-petite amie de Jérôme vient de s’installer juste à côté. Rien ne va plus entre les deux jeunes parents ! Jérôme se rapproche de plus en plus d’Alice, son ex-petite amie, et Clem sent qu’elle perd l’envie de se battre pour son couple. En découvrant que Jérôme la trompe avec Alice, elle prend la décision de le quitter et repart vivre à la coloc avec Emma et Valentin.





Le divorce de Clem et Jérôme se prononce, alors qu'une véritable guerre se déclare entre les deux familles, car Jérôme a décidé de garder Emma avec lui. Clem va alors tout faire pour la récupérer et y parvient. Clem tombe ensuite amoureuse de Stéphane mais la fille de ce dernier, Charlotte 17 ans, n’a pas l’intention de leur faciliter la vie. La jeune fille parvient à séparer le couple. C’est en saison 8 que Clem fait la connaissance de son séduisant collègue de travail Baptiste. Mais pour la jeune femme, plus question de se précipiter dans une relation amoureuse.







Dans la saison 9, Clem se réveille six ans de coma. Alors qu’elle venait de laisser ses enfants à la patinoire avec Baptiste, Clem a perdu le contrôle de sa voiture. Dans ce terrible accident, Caroline est morte. Clem se réveille en apprenant la disparition de sa maman mais ce n’est pas le seul choc qui l’attend. Au moment de revoir Valentin et Emma, elle découvre un adolescent à problèmes et une petite fille qui ne se souvient pas d’elle…