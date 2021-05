Biographie de Clem Chouteau

Clem Chouteau, 22 ans de Tours (37)







La musique est arrivée dans la vie de Clem Chouteau un peu par hasard. Victime de harcèlement scolaire au collège, le jeune homme commence le piano et reprend progressivement confiance en lui.

C’est au lycée qu’il prend conscience qu’il veut chanter et en faire son métier. Il décide alors de tout arrêter pour se consacrer à sa passion. Depuis 4 ans, il se produit avec son groupe, qui lui permet de se sentir vivant et écouté sur scène.



Pour Clem Chouteau, participer à The Voice est une revanche sur tous ceux qui se sont moqués de lui.





A son audition à l'aveugle, Clem Chouteau interprète « Berlin » - RY X

Pour son épreuve des KO, Clem Chouteau a interprété Heroes de David Bowie - Coup de coeur de Mika - Ce Talent sélectionné pour les battles