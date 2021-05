Biographie de Clémence

Clémence a 23 ans et vit à Paris.

Elle travaille dans le marketing sportif et est célibataire depuis un an et demi.

Enjouée, dynamique et véritable compétitrice, Clémence attend l’homme qui sera à la hauteur de son jeu.





Trait de personnalité : Femme de caractère.







Son homme idéal : Un homme stable qui sait ce qu’il veut et qui a envie de s’engager.







Son atout pour séduire le Bachelor : Sa personnalité.