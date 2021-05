Biographie de Clémence Botino

Clémence Botino (Miss Guadeloupe) a été élue Miss France 2020 le 14 décembre 2019 à Marseille. Née le 22 janvier 1997 à Baie-Mahault, Clémence mesure 1m74. Elle est en première année de Master Histoire de l’Art à Paris-Sorbonne IV. Elle est passionnée d’art, particulièrement de mode, de musique et de cinéma. Clémence aime les voyages et jouer du piano. Elle pratique la salsa cubaine et la danse. C’est une jeune femme ambitieuse, spontanée et généreuse.