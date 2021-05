Biographie de Clement Remiens

«Une superbe expérience»





Pourquoi avez-vous accepté de participer à «Danse avec les stars» ?

Cette émission est la promesse d’une superbe expérience et surtout l’occasion d’apprendre un art différent de la comédie. Je suis très heureux de participer à ce programme. Je chante sous la douche et je danse dans mon salon : mes talents s’arrêtent là ! Je trouve l’expression de la danse contemporaine magnifique et j’ai toujours souhaité m’initier à cette discipline. Dans cette émission, j’aime surtout l’aspect sportif et artistique. En tant que comédien, cela me permet d’ajouter une corde à mon arc. C’est aussi une chance de mieux connaître mon corps, d’en savoir plus sur moi.





Quels sont vos atouts pour gagner ?

Sportif, j’ai beaucoup joué au basket et j’ai débuté la boxe. Têtu et tenace, lorsque j’ai un objectif en tête, j’ai du mal à lâcher prise. Je suis très exigeant ! En revanche, même si j’aime l’adrénaline que procure le direct, j’ai peur que ma mémoire corporelle me joue des tours ou que le trac me paralyse. Quoiqu’il en soit, je souhaite aller le plus loin possible tout en m’amusant. Toute l’équipe de Demain Nous Appartient est prête à venir me soutenir et je ne peux pas la décevoir !





Qu’attendez-vous de votre partenaire ?

Enormément de bienveillance. Je souhaite qu’elle m’insuffle son énergie et que nous ne fassions qu’un. Il est important que nous soyons complémentaires. J’ai toute confiance en elle.