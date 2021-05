Biographie de Clément - 2è finaliste

Clément

24 ans de Bastia





Originaire de Corse, Clément est très proche de sa mère et de ses deux sœurs, les 3 femmes de sa vie.

Il y a 2 ans, lors de la 6ème saison de The Voice, il se présente sur la scène des auditions à l’aveugle pour rendre fière sa famille et rendre hommage à son papa qui venait de décéder. Malheureusement, aucun coach ne se retourne.



Le jeune homme vit alors cette expérience comme une thérapie. Après avoir travaillé dur pendant ces 2 dernières années, Clément revient sur cette même scène avec un état d’esprit plus positif.



Ce soir, le jeune corse tente l’aventure pour lui, pour montrer ce qu’il sait faire et espère que les fauteuils se retourneront.





Pour son audition à l'aveugle, Clément a interprété "Fils à Papa" (Vianney)



Pour son épreuve des KO, Clément – J’étais là (Zazie) - sélectionné

Pour leur épreuve des Battles, Clément VS Fanswa – Ave Cesaria (Stromae). Soprano, leur coach, a décidé d'éliminer Fanswa et de garder Clément pour les grands shows en direct.



Pour le premier direct,Clément a interprété "Somebody to love" de Queen et sauvé par le public



Pour le deuxième direct et quart de finale Clément a interprété – Puisque tu pars (Jean-Jacques Goldman) - Clément sauvé par le public pour la demi-finale

Pour la demi-finale en direct, Clément a interprété "La quête" de Jacques Brel- Clément choisit par le public pour la finale face à Vay

Lors de la finale du jeudi 6 juin 2019, , Clément termine 2è finaliste de la saison 8 avec pour coach Soprano