Biographie de Clément Verzi

C’est à l’âge de 6 ans que Clément commence à chanter. Alors qu’il veut faire du foot, sa belle-mère l’inscrit dans une chorale. Depuis la musique ne l’a plus jamais quitté.

Pendant 8 ans, il fait partie d’un groupe, et se produit sur plusieurs scènes. Il ressent le besoin de s’émanciper et de continuer sa route en solo. Il passe les auditions pour devenir chanteur dans le métro parisien. Depuis 2 ans, il y joue deux fois par jour, choisissant les stations selon la résonnance. Le jeune homme est à la fois chanteur, auteur, compositeur, et pour lui, jouer dans le métro est le meilleur moyen d’avoir un contact direct avec le public et de tester ses compositions.

En parallèle, il travaille également sur différents projets musicaux et transdisciplinaires. Aujourd’hui, à 35 ans, Clément veut enfin sortir des souterrains et monter sur scène avec ses chansons. Grâce à The Voice, il espère prouver qu’il est bel et bien un artiste complet.

Twitter : @VerziClement

TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : « Je te promets » - Johnny Hallyday

Titre interprété lors des battles face à Sofiane "I Follow Rivers"

Titre interprété lors de l'épreuve ultime face à Julie Moralles et Jessanna "maman" Louane

Titre interprété lors du premier grand show en direct "Elle est d'ailleurs" (Pierre Bachelet)

Titre interprété lors du quart de finale "You're So Beautiful" Joe Cocker

Titre Interprété lors de la demi-finale "Pour me comprendre" - Michel Berger

Titre interprété lors de la demi-finale en duo avec Sol "Vieille Canaille" - Serge Gainsbourg

Titre interprété lors de la finale en solo "Une homme heureux" - William Sheller

Titre interprété lors de la finale en duo avec Michel Polnareff "L'homme en rouge"

Titre interprété lors de la finale en duo avec Zazie sa coach "J'envoie valser" - Zazie



Clément Verzi terminera 4è de cette 5è édition en remportant 21 % des votes du public