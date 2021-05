Biographie de Clémentine Doucet

BIOGRAPHIE CLÉMENTINE DOUCET





SA FAMILLE

Mariée à Olivier (prof de maths) et mère de Garance, 15 ans. Sa famille habite à Toulouse. Elle ne les voit donc plus que le week-end et ils lui manquent beaucoup.





SA CARACTÉRISATION



Ancienne sportive de haut niveau en athlétisme, Clémentine est une femme droite et très jolie. C’est une femme de caractère, à la fois sympathique et autoritaire.

Aujourd’hui professeur d’EPS, elle arrive au lycée Paul Valéry pour effectuer un remplacement. Encourager les autres à se dépasser est la raison pour laquelle l’athlète a choisi de faire ce métier.



Les élèves sont séduits par le physique de leur prof, mais vont devoir travailler dur.



Clémentine est très attachée à sa fille et son mari. Elle regrette qu’ils n’aient pas pu l’accompagner à Sète et vit mal le fait d’être loin d’eux la semaine.