Biographie de Clémentine Vincenti

Secrétaire médicale dans le cabinet du Dr Fauvet, Clémentine s'impose à ce poste auprès de Doc Martin dès son arrivée. Mais cette jeune fille charmante et pétillante a décidé de travailler selon ses propres règles. Insolente, menteuse et dénuée de toute conscience professionnelle, elle ne veut recevoir d'ordre de personne et règne en maîtresse des lieux dans le cabinet et la salle d'attente. Martin, qui aime l'ordre et la rigueur, est totalement dépassé et subi les conversations incessantes de sa secrétaire sur sa vie personnelle tumultueuse.